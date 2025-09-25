Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri et la ministre des finances, Mischkat slama Khaldi.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le président Saïed a réitéré son appel à ce que le projet de loi de finances de 2026 reflète le rôle social de l’Etat et traduise à travers ses grandes orientations le souci d’instaurer la justice sociale tant sollicitée.

Pour ce faire, a poursuivi le chef de l’Etat, il est plus que jamais impérieux d’adopter une pensée novatrice centrée autour de nouveaux concepts et de nouvelles perceptions.

Revenant sur les priorités de l’étape à venir, le président Saïed a affirmé que l’Etat s’emploiera à concrétiser deux objectifs majeurs : il s’agit de concrétiser les attentes des jeunes désœuvrés, longtemps en proie à l’exclusion, et de rationaliser les dépenses publiques à travers la réduction des fonds alloués aux institutions peu rentables et inutiles.

Sur un autre plan, le président de la République a saisi l’occasion pour épingler la commission Tunisienne des analyses financières (CTAF) laquelle, a-t-il regretté, n’a pas joué comme il se doit le rôle qui est le sien.

Il a, en outre, évoqué les dossiers de l’évasion fiscale et des réseaux de corruption opérant dans le pays. A ce titre, il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à aller de l’avant sur la voie de la réforme, d’autant plus que l’histoire a démontré, contrairement à ce que certains tentent de faire répandre, que la politique du compter-sur-soi est pertinente et que les potentialités dont dispose le pays sont loin d’être limitées.

Face au lourd legs hérité des décennies de dilapidation et de mauvaise gestion des potentialités du peuple tunisien, le président de la République a promis d’œuvrer sans relâche à ouvrir la porte aux jeunes, à instaurer la justice et à rétablir la croissance effective, rappelant à ce propos que le peuple tunisien n’acceptera plus jamais « les solutions à demi-teinte » ni « les palliatifs en en trompe-l’œil ».