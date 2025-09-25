Les travaux du premier forum méditerranéen “Migration et santé” ont démarré mercredi à Tunis et se poursuivront jusqu’au 26 septembre courant avec la participation de sept pays à savoir : l’Algérie, l’Egypte, l’Espagne, l’Italie, la Lybie, Malte et le Maroc.

Des représentants de centres Africains pour la lutte contre les maladies, des composantes de la société civile et des professionnels de santé dans les pays de la méditerranée participent à ce forum, organisé à l’initiative du ministère de la santé et de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) selon un communiqué de l’Organisation.

Selon les organisateurs, ce forum a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays de la méditerrannée en vue de faire face aux défis sanitaires communs, tels que les difficultés d’accès aux soins, les dangers des maladies transmissibles et la hausse des couts de prestations sanitaires à l’échelle locale et sur les frontières.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef du département de la santé et de la migration à l’OIM a souligné que ce forum a pour objectif de relever les défis en matière de santé sous une optique solidaire qui tient compte notamment de la dignité humaine, relevant l’importance de rapprocher les points du vue pour mettre en place un système sanitaire inclusif et plus souple.

De son côté, le directeur général de la santé au ministère de la santé, Abderrazek Bouzouita a souligné l’engagement de la Tunisie à renforcer le secteur de la santé pour garantir l’accès équitable aux soins à tous sans discrimination, précisant que le ministère de la santé s’attache à renforcer la coopération à l’échelle régionale pour mettre en place un système de santé souple et apte à relever les défis actuels et futurs.