La 6ᵉ journée du championnat Elite de handball s’est poursuivie ce mercredi 24 septembre 2025 avec plusieurs affiches réparties sur différentes salles du pays.

À Chihia, le CS Sakiet Ezzit et le BS Béni Khiar n’ont pas réussi à se départager et se sont quittés sur un score de parité, 29-29. Dans un duel serré disputé à Moknine, le CS Moknine a pris le dessus sur l’AS Hammamet avec une victoire d’un seul but d’écart, 25-24.

À Mahdia, l’EM Mahdia a dominé l’AS Teboulba de manière nette, s’imposant 31-19. Enfin, à Hammam-Sousse, l’ES Sahel a battu le Stade Tunisien sur le score de 27-22.

Prochaines rencontres prévues

La suite du programme de cette 6ᵉ journée est fixée au mercredi 8 octobre. Deux confrontations sont alors au calendrier :

Espérance ST – CHB Ksour Essef à la salle Zouaoui.

Club Africain – CHB Jammel à la salle Gorjani.

Ces matchs concernent deux des équipes de tête, Espérance et Club Africain, encore invaincues après cinq journées.

Classement provisoire

À l’issue des rencontres de ce mercredi, la situation au classement est la suivante :

Espérance ST — 15 pts (5 j.)

Club Africain — 15 pts (5 j.)

CS Sakiet Ezzit — 15 pts (6 j.)

ES Sahel — 15 pts (6 j.)

BS Béni Khiar — 13 pts (6 j.)

CS Moknine — 13 pts (6 j.)

EM Mahdia — 12 pts (6 j.)

Stade Tunisien — 10 pts (6 j.)

CS Ksour Essef — 8 pts (5 j.)

CHB Jammel — 7 pts (5 j.)

AS Hammamet — 7 pts (6 j.)

AS Teboulba — 6 pts (5 j.)

Avec ce classement, l’Espérance ST et le Club Africain conservent la tête avec le maximum de points possibles, tandis que le CS Sakiet Ezzit et l’ES Sahel, déjà auteurs de six matchs, restent également bien placés.