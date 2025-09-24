La Première ministre italienne Giorgia Meloni a tenu un point presse à New York avant son discours à l’Assemblée générale de l’ONU. Elle est revenue sur l’actualité de la Flottille pro-palestinienne à destination de Gaza, ainsi que sur la réponse du gouvernement italien.

Une initiative jugée « irresponsable »

«Tout cela est gratuit, dangereux, irresponsable», a déclaré Meloni, après l’attaque subie par les navires de la Flottille, visés par des gaz lacrymogènes et des engins assourdissants. Selon elle, il n’est pas nécessaire de risquer sa vie dans une zone de guerre pour acheminer des aides que l’État italien aurait pu livrer en quelques heures. Elle a exhorté les parlementaires et militants impliqués à la prudence.

Médiation via Chypre

Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, propose d’acheminer l’aide vers Chypre, puis de la remettre au patriarcat latin de Jérusalem, qui se chargerait de la distribution. «Nous attendons une réponse de la Flottille», a indiqué Meloni, qui appelle à la responsabilité collective pour éviter des actions perçues comme des provocations politiques.

Escalade et réaction militaire

La Flottille a annoncé le 24 septembre avoir subi une nouvelle attaque de drones en pleine mer. En réaction, le ministre de la Défense Guido Crosetto a décidé l’envoi d’une frégate militaire italienne dans la zone pour «d’éventuelles opérations de secours». Meloni a toutefois précisé qu’aucun recours à la force n’était prévu.