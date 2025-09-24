Le marché boursier a clôturé la séance, de mercredi, 24 septembre 2025, sur une note quasi stable (-0,07 %) à 12411,19 points. Profitant de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SFBT (une enveloppe de 2,6 MD), les volumes se sont montés à 7,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre SOTIPAPIER continue sur sa lancée haussière. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner s’est envolée de 6 % à 3,060 D, dans un flux relativement limité de 38 mille dinars.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA a affiché une embellie de 4 % à 52,000 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 34 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre UIB a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a reculé de –4 % à 21,600 D faisant savoir que la valeur a mobilisé un flux anémique de 3 mille dinars sur la séance.

Le titre MPBS a été mal orienté sur la séance. L’action du spécialiste des panneaux de bois a chuté de –1,8 % à 8,340 D. La valeur a drainé, ainsi, des échanges réduits de 33 mille dinars sur la séance.

SFBT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a légèrement régressé de –0,5 % à 12,900 D notant que la valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 2,6 MD.