La directrice de l’évaluation des interventions et des technologies de santé (Health Technology Assessment) à l’Instance Nationale de l’Évaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS), Mouna Jemaleddine, a souligné, ce mercredi, que l’évaluation des technologies de santé aide les décideurs et les responsables à en choisir les plus adaptées en matière de médicaments, d’équipements et de dispositifs médicaux, alliant efficacité et coût compatible avec le budget de l’État.

Intervenant lors de première conférence de la société savante internationale HTAi pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord organisée en Tunisie sous le thème “Faire progresser l’Évaluation des Technologies de Santé dans la région MENA : promouvoir l’équité, l’efficience et l’innovation dans les soins de santé”, la responsable a précisé que cette rencontre vise notamment à renforcer les compétences tunisiennes, à bâtir des politiques de santé durables et à promouvoir la coopération régionale en matière d’évaluation des technologies de santé, ainsi qu’en évaluation médicale et économique, en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux.

“Le choix de la Tunisie pour accueillir cette conférence internationale reflète son rôle pionnier dans le domaine de l’évaluation des technologies de santé, en tant qu’acteur majeur au sein du réseau international d’évaluation des technologies de santé dans la région MENA.

De son côté, la directrice générale de l’INEAS, Ines Harzallah, a fait savoir que cette conférence réunit des représentants de 28 pays, des experts, des chercheurs et des responsables de firmes pharmaceutiques.

Dans ce contexte, elle a signalé que l’INEAS est la première institution de ce genre en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Pour sa part, le directeur général de la santé, Abderrazak Bouzouita, a indiqué que cette rencontre vise à développer les techniques de soins soulignant le droit de chaque patient d’utiliser les médicaments les plus innovants.

Il a, dans ce sens, précisé que la Tunisie mise sur le développement de ses capacités afin de mieux répondre à ses besoins en médicaments.

Il a également souligné que l’évaluation ne concerne pas uniquement les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux, appelant à diffuser la culture de l’évaluation pour améliorer les équipements et services de santé.

Le responsable a mis l’accent sur l’importance de la prévention comme moyen efficace pour réduire l’incidence et le coût des maladies pour les individus comme pour l’État.

À noter que l’INEAS est la première institution gouvernementale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à avoir intégré, depuis 2015, le réseau international des agences d’évaluation des technologies de santé.