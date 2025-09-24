Le résultat semestriel global des 62 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, au premier semestre 2025, a atteint 1 600 millions de dinars (MD) contre 1 464 MD, soit en hausse de 9,3% par rapport à la même période de l’année 2024.

D’après une note publiée sur le site de la Bourse de Tunis, « sur les 62 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, 57 ont dégagés des bénéfices et seulement 5 autres ont affiché des résultats déficitaires contre 7 l’année dernière ».

Par ailleurs, 34 sociétés cotées ont vu leurs résultats s’améliorer, durant le premier semestre 2025 par rapport la même période de 2024.

Concernant les sociétés composant le Tunindex20, elles ont accaparé 79% du résultat semestriel global, lequel s’est amélioré de 8,6% à 1 262 MD, en comparaison avec la même période de 2024.

Les données sectorielles font ressortir que le résultat de l’ensemble des sociétés composant le secteur financier (le plus représenté avec 29 sociétés cotées) a connu une progression de 7,1%, totalisant ainsi 1 070 MD, au 30 juin 2025.

Les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 886 MD, en progression de 6,6%.

Concernant les 7 compagnies d’assurances cotées, elles ont affiché un résultat semestriel global en progression de 22,2% pour se situer à 102 MD.

S’agissant des 7 sociétés de leasing cotées, le résultat global a progressé de 5,8% pour atteindre 54 MD.

En ce qui concerne le résultat global du secteur des services aux consommateurs, il a connu la meilleure progression soit 60,6%, soulignant que les 2 enseignes de la grande distribution, cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), ont réalisé un résultat positif de 1,2 MD contre une perte de (-11,9MD), à fin juin 2024.

Quant au résultat semestriel des 4 concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n’a pas publié ses indicateurs d’activités) a progressé de 36,2%, pour se situer à 84 MD.

Pour ce qui est du secteur des Biens de Consommation, il a connu une progression de 7% du résultat semestriel, tirée principalement par le sous-secteur, produits ménagers et de soins, qui a augmenté de 14,2%.

Le résultat semestriel global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a augmenté, quant à lui, de 5,1% à 288 MD.

S’agissant du secteur des industries, le résultat semestriel global a affiché une hausse de 15,5%, pour se situer à 58 MD.

Par contre, le résultat de la filière matériaux de base a régressé de 14,5% pour se situer à 29 MD, à fin juin 2025.