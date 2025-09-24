Le tennisman tunisien Moez Chargui (142e mondial) a été battu par le Belge Kimmer Koppejans (186e) 1-2 (4-6, 6-3, 1-6), en seizième de finale du tournoi Orleans Challenger (France), disputé mercredi.

Vainqueur récemment du tournoi Challenger de Saint-Tropez, le Tunisien vient de faire cette semaine un bond de 33 rangs pour passer à la 142e place mondiale du classement ATP, une position qu’il occupe pour la première fois de son histoire.

Outre le titre de Saint-Tropez, Chargui a enchainé une série de victoires cette année, en remportant les Challengers d’Hersonissos et de Porto ainsi que le tournoi Future international de Monastir.