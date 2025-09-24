Le prix du kilo de viande d’agneau dépasse désormais les 60 dinars, avec une hausse de 2 dinars enregistrée en une semaine. Plusieurs observateurs estiment que cette flambée pourrait se poursuivre et atteindre rapidement les 80 dinars/kg, un niveau inédit et inquiétant pour les consommateurs.

Causes pointées du doigt

Cette hausse est attribuée à une pénurie de moutons sur le marché local. D’autres évoquent une manipulation des chiffres de la production nationale, qui ne refléterait pas la réalité des abattoirs et des étals. L’absence de contrôle et de régulation efficace alimente également les soupçons. Enfin, un décalage persistant entre les déclarations officielles du ministère de l’Agriculture et la situation observée sur le terrain nourrit le malaise.

Des mesures d’urgence annoncées

Pour contenir cette crise, l’importation de viande d’agneau est présentée comme une solution immédiate. Un premier lot de 20 tonnes en provenance de Roumanie est prévu, avec un prix public fixé à 38,2 dinars/kg. À titre de comparaison, la viande y est estimée à 38,9 dinars/kg. Des remises ciblées sont également envisagées les samedis et dimanches afin d’alléger le fardeau des ménages.

L’appel des professionnels

Ahmed Amiri, président de la chambre nationale des bouchers, lors de son intervention sur MosaiqueFM a exhorté ses confrères à boycotter l’achat de moutons aux prix actuels. Il demande aux autorités d’intervenir rapidement pour sauver toute la filière des viandes rouges, en grande difficulté. L’appel est aussi adressé au président de la République, invité à sanctionner les responsables de cette crise alimentaire et à restaurer la confiance des citoyens.