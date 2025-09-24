Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a été opéré mardi du genou droit et sera indisponible au moins quatre à cinq mois, a annoncé le club catalan.

“Le joueur de l’équipe première Pablo Paez Gavira (Gavi) a subi une arthroscopie afin de traiter une blessure au ménisque interne. Une suture a été réalisée afin de préserver le ménisque. Le temps de récupération est estimé à environ 4-5 mois”, écrit le Barça dans un communiqué.

Le milieu barcelonais de 21 ans avait manqué plus d’un an de compétition entre 2023 et 2024 pour une rupture du ligament croisé antérieur du même genou.

Incontournable en club et en sélection depuis son éclosion précoce à seulement 17 ans, le lauréat du Golden Boy et du trophée Kopa en 2022 va désormais se lancer dans une course contre-la-montre pour revenir sur les terrains en fin de saison et gagner sa place pour disputer la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, l’été prochain.