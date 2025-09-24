Le protocole d’urgence a été activé à bord des navires de la «Flottille Soumoud pour Gaza», engagés dans une mission pour briser le blocus de Gaza. Selon plusieurs participants, des drones ont survolé mardi 23 septembre 2025 plusieurs embarcations alors qu’elles naviguaient au large de la Grèce. Peu après, quatre explosions ont été entendues, probablement liées à des bombes sonores.

Témoignages et communiqué officiel

Dans un communiqué, l’organisation du convoi maritime a affirmé que « plusieurs drones ont largué des objets non identifiés, les communications ont été brouillées et des détonations ont retenti depuis plusieurs bateaux ».

Les organisateurs dénoncent des « opérations psychologiques » destinées à effrayer l’équipage et les passagers. « Nous vivons ces actions directement, mais nous n’accepterons pas d’être intimidés », a indiqué la flottille dans sa déclaration.

Images diffusées

Un extrait vidéo publié sur la page officielle de l’organisation montre un flash lumineux attribué à l’un des navires, le Spectre. Selon la flottille, l’incident se serait produit à 01 h 43, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un climat tendu

Ces événements interviennent alors que les organisateurs affirment vouloir poursuivre leur mission malgré les risques. Aucune victime n’a été signalée et les informations sur la nature exacte des explosions restent à confirmer. Les tensions autour de ce convoi maritime rappellent la sensibilité extrême de toute initiative visant à défier le blocus de Gaza.