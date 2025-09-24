Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé, mardi à New York, à un soutien politique accru en faveur des voix qui plaident pour une accélération de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il a notamment insisté sur le renforcement des mécanismes de financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales.

S’exprimant lors de la réunion de haut niveau de l’Initiative pour le développement mondial (GDI), tenue en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Nafti a souligné l’urgence d’agir dans un contexte international marqué par l’aggravation des conflits armés et les violations persistantes du droit international, particulièrement celles commises à l’encontre du peuple palestinien, dont les répercussions sont graves.

Tout en réaffirmant la nécessité de revitaliser la coopération bilatérale et multilatérale, y compris la coopération Sud-Sud, le chef de la diplomatie a également appelé les institutions financières internationales et les pays donateurs à innover dans leurs mécanismes d’aide. Il les a exhortés à proposer des formes de soutien financier mieux adaptées aux besoins réels des pays en développement.

La réunion de la GDI était placée sous le thème : « Tenir fermement à nos aspirations originelles, unis pour bâtir un avenir plus radieux pour le développement mondial ».