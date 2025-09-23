Le film « Barzakh », premier long-métrage du réalisateur tuniso-canadien Kays Mejri, sort ce mercredi 24 septembre dans les salles tunisiennes. D’une durée d’1h24, ce drame de science-fiction a été coécrit avec Karim Laamouri, sur une musique originale de Haitham Mahbouli.

Présenté en avant-première lors de la 5ᵉ édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC 2024), « Barzakh » avait été sélectionné parmi douze films de la compétition nationale et montré dans plusieurs festivals internationaux.

Une œuvre portée par une équipe tunisienne

Une projection de presse s’est tenue mardi matin à la salle Tahar Cheriaa (Cité de la Culture), en présence de l’équipe du film. La productrice et actrice Fatma Nasser a souligné le manque de soutien financier, expliquant que « la réalisation a été rendue possible grâce à la solidarité des membres de l’équipe ».

Le casting réunit une large palette d’artistes tunisiens : Fatma Nasser, Jamal Madani, Mohamed Sayari, ainsi que Oussema Kochkar, Nour Bettaïeb, Khouloud Jlidi, Walid Dziri, Atef Jlassi, Hana Bannani, Meriem Ben Hessin, Bouthaina Bouhaha, Ahmed Kaak et Mohamed Madani.

Synopsis et thématiques

L’histoire suit Farah, revenue dans la ferme familiale pour rendre visite à son père malade, et qui se retrouve entraînée dans une bataille surnaturelle entre les forces du bien et du mal.

Entre exil, attente et quête de sens, « Barzakh » met en scène un univers poétique et métaphorique, reflet du parcours de son réalisateur, partagé entre Tunis et Montréal.

Une carrière en construction

Avant ce premier long-métrage, Kays Mejri a réalisé plusieurs courts métrages dont Please Breathe… Lucy (2012), Der Untermensch (2013), Khaos (2014), When the Sky Began to Scream (2016), The Slip (2018) et Last Day of Sun (2020). Il prépare actuellement « La Dormante », dont le tournage est prévu en 2026.

De son côté, Fatma Nasser poursuit une carrière internationale entre la Tunisie, l’Égypte et le Maghreb, avec des rôles marquants dans des productions télévisées et cinématographiques. Elle est également fondatrice des sociétés Vertigo Films et FB Production, productrice de « Barzakh » avec Tamer Mortada, Yasmine Doukar et Amira Derouiche, ainsi que la société OGITREV comme producteur exécutif.

Distribution en Tunisie

Distribué par Hakka Distribution, le film sera projeté dès ce soir en avant-première à Pathé Tunis City (20h), puis dans plusieurs salles de la capitale, dont L’Alhambra et Pathé.