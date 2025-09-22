Arsenal et Manchester City se sont neutralisés (1-1), dimanche à l’Emirates Stadium, dans le choc de la 5ᵉ journée de Premier League anglaise de football.

Haaland encore décisif

Le duel avait rapidement tourné à l’avantage de Manchester City. Dès la neuvième minute, le Norvégien Erling Haaland a ouvert le score à l’issue d’une contre-attaque éclair qu’il a lui-même initiée et conclue. L’avant-centre a ainsi signé son sixième but en cinq journées de championnat, dont quatre survenus en une seule semaine après son doublé contre Manchester United (3-0) et son but en Ligue des champions face à Naples (2-0).

City joue la gestion

Fort de cet avantage précoce, Manchester City a cherché avant tout à maîtriser le rythme. Les hommes de Pep Guardiola ont ralenti le jeu et resserré leurs lignes, laissant Arsenal confisquer le ballon mais sans concéder de véritables occasions franches pendant une grande partie de la rencontre.

Arsenal trouve l’égalisation

Le scénario a basculé dans les arrêts de jeu. Sur une ouverture en profondeur signée Eze depuis le rond central, Gabriel Martinelli, entré en jeu en seconde période, a trompé le gardien Gianluigi Donnarumma d’un lob subtil à la 90ᵉ+3. L’Emirates Stadium a alors explosé, récompensant les efforts tardifs des Gunners.

Impact au classement

Ce partage des points n’arrange aucune des deux équipes mais profite à Liverpool, champion d’Angleterre en titre et actuel leader du classement. Les Reds comptent désormais cinq longueurs d’avance sur Arsenal, deuxième avec 10 points, et huit sur Manchester City, neuvième avec 7 points.