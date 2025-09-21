Le tennisman tunisien Moez Chargui (175e mondial) a remporté, dimanche 21 septembre 2025, le tournoi Challenger de Saint-Tropez en France. Il s’est imposé en finale face au Français Dan Added (272e mondial) en deux manches, 6-3, 6-4.

Cette victoire confirme la régularité du joueur tunisien, déjà lauréat de plusieurs compétitions au cours de la saison.

Un parcours solide jusqu’en finale

Chargui avait décroché son billet pour la finale après un match disputé samedi contre l’Estonien Mark Lajal (156e mondial). Battu au tie-break dans la première manche (6-7), il a renversé la rencontre en dominant les deux sets suivants (6-1, 6-2).

Ce succès a ouvert la voie vers un duel avec Added, au terme duquel le Tunisien a affiché maîtrise et constance pour s’imposer en deux sets.

Une saison 2025 marquée par les titres

Cette année, Moez Chargui s’est distingué à plusieurs reprises sur le circuit international. Il a notamment remporté :

le Challenger d’Hersonissos en Grèce,

le Challenger de Porto au Portugal,

ainsi que le tournoi Futures international de Monastir.

Avec le trophée de Saint-Tropez, le joueur enchaîne les succès qui témoignent de son ascension régulière dans le classement mondial.

En équipe nationale et sur le circuit

Outre ses performances individuelles, Chargui a également représenté la Tunisie en Coupe Davis les 12 et 13 septembre derniers. Sa participation illustre l’importance de son rôle dans la dynamique de l’équipe nationale.

Cette polyvalence, entre compétitions collectives et individuelles, semble conforter la progression d’un joueur qui capitalise sur son expérience et son endurance.

Vers de nouvelles ambitions

À 175e place mondiale, Moez Chargui continue de gravir les échelons du classement ATP. Ses victoires récentes lui offrent un capital confiance et des points précieux en vue d’améliorer son positionnement.

Reste à suivre ses prochaines étapes sur le circuit, alors que la saison 2025 lui a déjà permis d’ajouter plusieurs lignes à son palmarès