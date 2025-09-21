La 4e journée du championnat d’Italie de football a livré ses premiers enseignements : la Juventus Turin occupe la première place provisoire, tandis que Naples, toujours invaincu avec un match en moins, peut reprendre les commandes.

Résultats du week-end

La journée a débuté vendredi 19 septembre par la victoire de Cagliari à Lecce (1-2). Samedi, Bologne a pris le meilleur sur le Genoa (2-1), Vérone a accroché la Juventus Turin (1-1), et l’AC Milan a dominé largement l’Udinese (0-3).

Ce dimanche, le derby romain entre la Lazio et l’AS Rome est programmé à 12h30. Dans l’après-midi, Cremonese reçoit Parme et le Torino affronte Atalanta Bergame. Deux affiches suivront : Fiorentina – Côme (18h00) et Inter Milan – Sassuolo (20h45). Enfin, la journée se conclura lundi avec Naples – Pise (20h45).

Classement provisoire

La Juventus Turin est leader avec 10 points en 4 matchs (3 victoires, 1 nul). Naples suit de près avec 9 points en 3 rencontres et peut reprendre la tête en cas de succès contre Pise. L’AC Milan, également à 9 points mais avec une défaite, complète le podium.

Derrière, Cremonese (7 pts en 3 matchs) et Cagliari (7 pts en 4 matchs) s’installent dans le haut du tableau. Udinese et AS Rome suivent avec 6 points. À l’inverse, Lecce (1 pt en 4 matchs) ferme la marche, devancé par Parme et Pise (1 pt en 3 matchs chacun).