La cinquième journée de Liga a confirmé la domination du Real Madrid, victorieux de l’Espanyol Barcelone (2-0). Les Merengue restent en tête avec cinq victoires en autant de matches, tandis que le FC Barcelone, encore invaincu, s’apprête à recevoir Getafe ce dimanche soir.

Le Real Madrid intouchable

Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a enchaîné une cinquième victoire consécutive, cette fois face à l’Espanyol Barcelone (2-0). Solides en défense et efficaces en attaque, les Madrilènes mènent le classement avec 15 points et une différence de +8. L’Espanyol, malgré une bonne entame de saison, recule à la 4e place avec 10 points.

Barcelone et Villarreal dans le sillage

Le FC Barcelone (10 pts, 4 matches) peut rejoindre le Real dans la dynamique de l’invincibilité s’il bat Getafe ce dimanche (21h00). Villarreal, tombeur d’Osasuna (2-1), complète le podium provisoire avec 10 points en cinq journées.

Betis et Valence se relancent

Betis Séville a ouvert la journée vendredi par une victoire convaincante contre la Real Sociedad (3-1), lui permettant de grimper à la 5e place (9 pts). Valence a également brillé en battant l’Athletic Bilbao (2-0), se repositionnant dans la première moitié du tableau.

Séville FC confirme, Gérone s’enfonce

Le Séville FC est allé chercher une victoire importante à Alavés (2-1), lui permettant de cumuler 7 points et de rester dans le sillage des places européennes. À l’inverse, Gérone s’enfonce dans les profondeurs du classement après une lourde défaite face à Levante (0-4). Avec seulement 1 point et une différence de buts de -13, le club catalan est lanterne rouge.

L’Atlético en retard

Dimanche, l’Atlético Madrid (13e, 5 pts) tentera de se relancer en déplacement à Majorque. Avec une seule victoire en quatre matches, les Colchoneros peinent à suivre le rythme des leaders.

Classement partiel

Le Real Madrid domine (15 pts), devant Barcelone, Villarreal et l’Espanyol (10 pts chacun). Betis, Getafe et Bilbao suivent avec 9 points. En bas, Majorque (1 pt) et Gérone (1 pt) ferment la marche derrière la Real Sociedad (2 pts).