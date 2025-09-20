L’Emirates Stadium sera le théâtre, ce dimanche 21 septembre 2025, d’un affrontement attendu entre Arsenal et Manchester City dans le cadre de la 5ᵉ journée de Premier League. Coup d’envoi à 17h30.

La forme des équipes

Arsenal (2ᵉ, 9 pts) réalise un début de saison solide : 11 buts marqués, seulement 4 encaissés. Les Gunners restent toutefois en quête de constance après trois victoires et deux défaites. Invaincus face à City lors de leurs cinq dernières confrontations (2 victoires, 3 nuls), les hommes de Mikel Arteta abordent ce match avec confiance.

Manchester City (8ᵉ, 6 pts) traverse une période moins sereine. Malgré un secteur offensif efficace (11 buts inscrits), les Citizens partagent les mêmes difficultés défensives que leur adversaire. Un succès à Londres permettrait aux hommes de Pep Guardiola de relancer leur dynamique.

Infos pratiques

📍 Stade : Emirates Stadium (Londres)

🗓 Date : Dimanche 21 septembre 2025

🕠 Heure : 17h30

📺 Chaîne : Canal+