Le traité international destiné à protéger la haute mer a franchi une étape décisive. Avec 60 ratifications enregistrées, le seuil requis est désormais atteint, a confirmé vendredi le service des traités de l’ONU. Le compte à rebours est lancé : l’accord entrera en vigueur à la fin janvier 2026, soit 120 jours après la dernière ratification déposée.

Un outil inédit pour la préservation des océans

Ce texte, attendu depuis des années, offre un cadre juridique pour protéger des écosystèmes marins essentiels. Il vise à encadrer les activités humaines dans les zones maritimes au-delà des juridictions nationales, souvent qualifiées de « trou noir juridique ». Sa mise en œuvre est présentée comme une avancée majeure pour la biodiversité et les équilibres planétaires.

Les prochaines étapes

L’entrée en vigueur en janvier 2026 ouvrira une nouvelle phase : l’opérationnalisation concrète du traité. Celle-ci passera par la création d’instances de gouvernance, le suivi de l’application des règles et l’articulation avec les engagements environnementaux existants. Les pays signataires devront veiller à la compatibilité de leurs politiques nationales avec ce nouveau cadre multilatéral.