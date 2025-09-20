Le premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football a débuté cette semaine. Plusieurs rencontres se sont disputées du 16 au 19 septembre, tandis que d’autres sont programmées ce week-end. Les matchs retour sont fixés aux 24, 26, 27 septembre et au 5 octobre.
Premiers résultats enregistrés
Mardi 16 septembre, le Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) s’est imposé à l’extérieur face à Côte d’Or (Seychelles) sur le score de 2-0.
Vendredi 19 septembre, trois rencontres se sont tenues :
Dadje FC (Bénin) et Al Ahli Tripoli (Libye) se sont neutralisés (0-0).
Les Young Africans (Tanzanie) ont dominé Wiliete Benguela (Angola) 3-0.
Les Vipers SC (Ouganda) ont pris le dessus sur African Stars (Namibie) 1-0.
Programme du samedi 20 septembre
La journée de samedi prévoit plusieurs affiches :
Bibiani Goldstars (Ghana) – JS Kabylie (Algérie).
FC Fassel (Libéria) – MC Alger (Algérie).
Ethiopian Insurance (Éthiopie) – Mlandege FC (Tanzanie).
Mogadishu CC (Somalie) – Kenya Police (Kenya).
Lioli FC (Lesotho) – Orlando Pirates (Afrique du Sud).
Power Dynamos (Zambie) – Asec Mimosas (Côte d’Ivoire).
Cercle Joachim (Maurice) – Atletico Petroleos (Angola).
JSK (RD Congo) – Rivers United (Nigeria).
Rahimo FC (Burkina Faso) – AS Mangasport (Gabon).
Gaborone United (Botswana) – Simba (Tanzanie).
Al-Hilal Benghazi (Libye) – Horoya AC (Guinée).
Dimanche 21 septembre : des affiches pour les clubs tunisiens
Dimanche, deux clubs tunisiens entrent en lice :
L’Espérance de Tunis affronte les Forces Armées (Niger).
L’US Monastir se déplace chez East End Lions (Sierra Leone).
Parmi les autres rencontres prévues :
Elgeco Plus (Madagascar) – Silver Strikers (Malawi).
Jamus FC (Soudan du Sud) – Al Hilal (Soudan).
Aigle Noir (Burundi) – Asas Télécom (Djibouti).
Colombe Sportive (Burundi) – ASC Jaraaf (Sénégal).
Fundacion Bata (Guinée équatoriale) – FC Nouadhibou (Mauritanie).
AS Tempête (Congo) – Stade Malien (Mali).
AC Léopards (Congo) – Black Bulls (Botswana).
ASCK (Togo) – RS Berkane (Maroc).
Remo Stars (Nigeria) – US Zilimadjou (Comores).
Simba Bhora (Zimbabwe) – Nsingizini Hotspurs (Eswatini).
Real de Banjul (Gambie) – AS FAR (Maroc).
La rencontre Lupopo (RD Congo) – El Merreikh (Soudan) a été reportée à une date ultérieure.
Prolongement du tour préliminaire
Le dernier match aller opposera l’APR FC (Rwanda) à Pyramids FC (Égypte), le mercredi 1er octobre.