Le premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football a débuté cette semaine. Plusieurs rencontres se sont disputées du 16 au 19 septembre, tandis que d’autres sont programmées ce week-end. Les matchs retour sont fixés aux 24, 26, 27 septembre et au 5 octobre.

Premiers résultats enregistrés

Mardi 16 septembre, le Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire) s’est imposé à l’extérieur face à Côte d’Or (Seychelles) sur le score de 2-0.

Vendredi 19 septembre, trois rencontres se sont tenues :

Dadje FC (Bénin) et Al Ahli Tripoli (Libye) se sont neutralisés (0-0).

Les Young Africans (Tanzanie) ont dominé Wiliete Benguela (Angola) 3-0.

Les Vipers SC (Ouganda) ont pris le dessus sur African Stars (Namibie) 1-0.

Programme du samedi 20 septembre

La journée de samedi prévoit plusieurs affiches :

Bibiani Goldstars (Ghana) – JS Kabylie (Algérie).

FC Fassel (Libéria) – MC Alger (Algérie).

Ethiopian Insurance (Éthiopie) – Mlandege FC (Tanzanie).

Mogadishu CC (Somalie) – Kenya Police (Kenya).

Lioli FC (Lesotho) – Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Power Dynamos (Zambie) – Asec Mimosas (Côte d’Ivoire).

Cercle Joachim (Maurice) – Atletico Petroleos (Angola).

JSK (RD Congo) – Rivers United (Nigeria).

Rahimo FC (Burkina Faso) – AS Mangasport (Gabon).

Gaborone United (Botswana) – Simba (Tanzanie).

Al-Hilal Benghazi (Libye) – Horoya AC (Guinée).

Dimanche 21 septembre : des affiches pour les clubs tunisiens

Dimanche, deux clubs tunisiens entrent en lice :

L’Espérance de Tunis affronte les Forces Armées (Niger).

L’US Monastir se déplace chez East End Lions (Sierra Leone).

Parmi les autres rencontres prévues :

Elgeco Plus (Madagascar) – Silver Strikers (Malawi).

Jamus FC (Soudan du Sud) – Al Hilal (Soudan).

Aigle Noir (Burundi) – Asas Télécom (Djibouti).

Colombe Sportive (Burundi) – ASC Jaraaf (Sénégal).

Fundacion Bata (Guinée équatoriale) – FC Nouadhibou (Mauritanie).

AS Tempête (Congo) – Stade Malien (Mali).

AC Léopards (Congo) – Black Bulls (Botswana).

ASCK (Togo) – RS Berkane (Maroc).

Remo Stars (Nigeria) – US Zilimadjou (Comores).

Simba Bhora (Zimbabwe) – Nsingizini Hotspurs (Eswatini).

Real de Banjul (Gambie) – AS FAR (Maroc).

La rencontre Lupopo (RD Congo) – El Merreikh (Soudan) a été reportée à une date ultérieure.

Prolongement du tour préliminaire

Le dernier match aller opposera l’APR FC (Rwanda) à Pyramids FC (Égypte), le mercredi 1er octobre.