Dix neuf prix ont été décernés, vendredi à Tunis, par l’Office national de l’artisanat (ONA), aux artisans ayant participé aux compétitions nationales dans le secteur de l’artisanat, organisées à l’occasion de la 41ème édition du Salon national de l’Innovation dans le secteur de l’artisanat, laquelle s’est tenue du 23 mai au 1er juin 2025.

Les prix ont été remportés par les lauréats qui ont participé à des compétitions ayant mis l’accent sur le volet innovation dans le secteur de l’artisanat, outre des jeunes promoteurs et les lauréats de l’ Olympiade de la broderie sur cuir à la main.

Douze prix ont été décernés aux artisans lauréats de la compétition de l’innovation, dont la valeur oscille entre 1000 dinars et 4000 dinars. Ces lauréats ont pris part à des compétitions dans les domaines du textile, des objets souvenirs et articles cadeaux, et dans l’industrie des produits conforme à l’économie circulaire, ainsi qu’à la compétition des étudiants.

S’agissant de la compétition des jeunes promoteurs, le premier prix national du meilleur projet, d’une valeur de 3000 dinars, a été attribué au candidat Farouk Ouahy, originaire du gouvernorat de Gabès.

Agé de 37 ans, Farouk est un ingénieur et propriétaire d’une entreprise créée en 2021, spécialisée dans la production des articles en bois (bijoux, accessoires, objets décoratifs) .

Ces produits sont fabriqués à base de mélange de bois et argent, résine, cuir.

Dans cette compétition, deux autres prix ont été décernés, à un projet spécialisé dans la haute couture d’une valeur de 1000 dinars et un autre dans la spécialité de la broderie à la main d’une valeur de 500 dinars.

En ce qui concerne les lauréats de la compétition Olympiade, spécialité broderie sur cuir à la main, trois lauréats ont reçu les trois premiers prix, dont la valeur varie entre 1000 et 3000 dinars.

Au cours de la cérémonie de remise des prix, le ministre du Tourisme Sofiane Tekaya a mis l’accent sur l’importance du secteur du tourisme et de l’artisanat dans l’économie nationale, rappelant que les recettes d’exportation des produits artisanaux ont été de l’ordre 150 millions de dinars au cours de l’année précédente.

Il a également mis en exergue les efforts déployés pour promouvoir le secteur, notamment à travers les participations aux salons internationaux et l’organisation des manifestations dans les régions intérieures, précisant que son département œuvre à soutenir davantage cette approche.

De son côté, la Directrice générale de l’Office national de l’artisanat, Leïla Maslati a souligné l’importance de cet événement qui vise à valoriser les efforts des artisans et à donner une bonne image du secteur de l’artisanat en Tunisie et à l’étranger, précisant que cette année, une compétition axée sur l’économie circulaire a été programmée, vu son importance dans le domaine de l’environnement, en plus d’un concours destiné aux étudiants afin d’enraciner la culture de l’artisanat et l’innovation auprès des jeunes.

La cérémonie a été également marquée par l’attribution des prix à l’Agence Tunis Afrique presse (TAP), la Télévision nationale et la Radio nationale tunisienne.