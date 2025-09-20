Déjà sous pression après un début de saison catastrophique, Manchester United reçoit Chelsea ce samedi à Old Trafford pour tenter de se relancer.
Les Red Devils, seulement 14es de Premier League avec 4 points, restent sur une lourde défaite face au rival Manchester City (0-3). L’entraîneur Ruben Amorim, fragilisé, jouerait même son avenir sur les trois prochains matchs, dont ce rendez-vous brûlant contre les Blues.
De son côté, Chelsea a plutôt bien entamé sa saison, malgré un accroc le week-end dernier contre Brentford (2-2).
📍 Ville : Manchester
🏟 Stade : Old Trafford (67 394 places)
🗓 Date : Samedi 20 septembre 2025
🕡 Coup d’envoi : 18h30
📺 Diffusion TV : Canal+ Foot