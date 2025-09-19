La Commission consultative du Programme de mise à niveau industrielle(PMN) des entreprises a approuvé, vendredi, 19 septembre 2025, 4 dossiers de mise à niveau industrielle pour des entreprises industrielles avec un montant global d’investissement dépassant 110 millions de dinars (MD) et des subventions de 15 MD.

Ces entreprises opèrent dans les secteurs des industries agroalimentaires, des industries textiles et habillement, des industries mécaniques et électriques et des industries diverses, a fait savoir le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie. La réunion de la commission présidée par la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub a permis, également, d’adopter les travaux de la commission restreinte du PMN tenue, le 17 septembre 2025. Il s’agit d’approuver 33 dossiers de mise à niveau d’investissements d’une valeur de 53 MD et des subventions de 8,1 MD.

De même, la commission a adopté, à la même date, 66 dossiers d’investissements technologiques prioritaires d’une valeur de 4,6 MD et des subventions d’environ 2 MD.

Le département de l’industrie a fait savoir que le but est d’inciter les entreprises industrielles à réaliser les investissements nécessaires dans le domaine du traitement des eaux industrielles usées faisant savoir qu’il a été décidé d’accorder des incitations du fonds de développement de la compétitivité industrielle pour l’installation des stations d’épuration.