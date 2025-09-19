Les huitièmes de finale du Championnat du monde seniors de volley-ball 2025 débutent samedi 20 septembre aux Philippines et s’étendront jusqu’au mardi 23 septembre. Huit affiches sont au programme, avec des confrontations attendues entre nations confirmées et outsiders. La Tunisie jouera son match mardi face à la République tchèque.

Coup d’envoi samedi 20 septembre

La phase à élimination directe s’ouvrira samedi avec deux rencontres. À 08h30 (heure tunisienne), la Turquie affrontera les Pays-Bas. Dans l’après-midi, à 13h00, la Pologne, grande favorite de la compétition, sera opposée au Canada.

Dimanche : Italie et Belgique en lice

Le lendemain, dimanche 21 septembre, le duel entre l’Argentine et l’Italie lancera la journée à 08h30. La Belgique rencontrera ensuite la Finlande à 13h00, dans une confrontation qui s’annonce équilibrée.

Lundi : duel États-Unis – Slovénie

La troisième journée des huitièmes, lundi 22 septembre, débutera avec le match Bulgarie – Portugal à 08h30. Les États-Unis retrouveront la Slovénie à 13h00 pour une affiche considérée comme l’un des chocs de ce tour.

Mardi : entrée en lice de la Tunisie

Mardi 23 septembre, la Tunisie sera face à la République tchèque à 08h30. Ce sera l’occasion pour les Aigles de Carthage de défendre leurs chances dans un tournoi dominé par les grandes nations européennes. Enfin, la Serbie affrontera l’Iran à 13h00 pour conclure le programme des huitièmes de finale.

Une étape décisive vers les quarts

Ces rencontres marqueront un tournant dans la compétition, puisque seules huit équipes accéderont aux quarts de finale. Les résultats détermineront la suite du parcours pour des sélections déjà confrontées à une densité de matchs élevée depuis le début du tournoi.