La création cinématographique franco-arabe contemporaine est au coeur de la 14e édition du Festival du film franco-arabe (FFFA) de Noisy-le-Sec (France) qui consacre cette année un Focus Tunisie.

Pour sa 14ème édition prévue du 7 au 16 novembre 2025, le festival a dévoilé les grandes lignes d’ “une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous pour un voyage au cœur de la création cinématographique franco-arabe contemporaine”.

Comme chaque année, le Festival porte un regard particulier sur la cinématographie d’un pays arabe ; le focus de cette 14e édition met en lumière la richesse du cinéma tunisien à travers une large sélection de films.

Le festival rappelle qu’en 2024, la Tunisie a enregistré un nombre record de films produits, avec une trentaine de longs métrages de fiction, autant de documentaires et une centaine de courts. Ce dynamisme est porté par une nouvelle génération de cinéastes audacieux et en prise avec les enjeux de leur temps.

Récompensé dans les plus grands festivals internationaux, le cinéma tunisien, engagé et inventif, séduit un public de plus en plus large et contribue au rayonnement de la Tunisie.

« Promis le ciel » (Promised Sky) d’Erige Sehiri fera son avant-première dans le cadre du focus Tunisie, prévu pour la soirée du vendredi 24 octobre, sera suivie d’une rencontre avec Erige Sehiri et l’actrice Aïssa Maïga au Cinéma Le Trianon, Romainville (93).

En ouverture, la directrice artistique du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec présentera le programme de l’édition 2025, indique un communiqué de presse du FFFA.

Promis le ciel une fiction soutenue par le ministère des Affaires culturelles et le CNCI

Promis le ciel (92mn) est une fiction soutenue par le ministère des Affaires culturelles et le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et autres partenaires étrangers, dans laquelle la réalisatrice explore la question migratoire en mettant en scène trois jeunes femmes ivoiriennes exilées en Tunisie.

Cette production de 2025 entre la Tunisie (Henia Production, Erige Sehiri), la France (Maneki Films de Didar Domehri) et le Qatar (Doha Film Institute) a fait sa première mondiale à l’ouverture de “Un Certain Regard”, section de la sélection officielle de la 78ème édition du Festival de Cannes tenue du 13 au 24 mai 2025.

Sa sortie française aura lieu le 28 janvier 2026.

“Marie (Aïssa MAÏGA), pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney (Debora Lobe NANEY), une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie (Laetitia KY), une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent (Estelle Kenza DOGBO), 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant.” (Synopsis).

Le film est porté par un casting composé de Aïssa Maïga (actrice, réalisatrice et autrice française d’origine sénégalaise et malienne), Laetitia Ky (artiste, actrice et activiste ivoirienne née en 1996 à Abidjan) et Debora Lobe Naney (ivoirienne, 28 ans, qui fait ses premiers pas au cinéma avec Promis Le Ciel) et la petite Estelle Kenza Dogbo, en plus des acteurs tunisiens Mohamed Grayaa (Ismael) et Foued Zaazaa (Foued).

“Promis le ciel” est coécrit par Erige Sehiri, Anna Ciennnik et Malika Cécile Louati, sur une musique originale de Valentin Hadjadj, et la direction photo de Frida Marzouk.

Révélée à la Quinzaine des Réalisateurs à la 54e Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022 avec son premier long-métrage de fiction, Sous les Figues, Erige Sehiri est une réalisatrice et productrice franco-tunisienne dont le travail oscille entre réalisme documentaire et fiction narrative.

Elle débute sa carrière cinématographique avec “La voie normale” (2018), un documentaire salué par la critique qui met en lumière les luttes quotidiennes des cheminots tunisiens.

Sous les Figues, un portrait sensible de la jeunesse rurale, devient la candidature officielle de la Tunisie aux Oscars 2023. Depuis, il a été projeté dans les plus grands festivals internationaux et distribué dans plus de vingt pays.

Erige Sehiri, réalisatrice et productrice franco-tunisienne, a été la marraine du 11e FFFA, en 2022. Elle y a présenté ses deux précédents films.

Une programmation pluridisciplinaire

Le focus s’élargira à la Palestine, au Soudan, à la Syrie post-Assad, aux luttes anticoloniales, aux diasporas et aux imaginaires égyptiens, avec des films inédits, des avant-premières, des films rares et des projections jeunes publics, courts et longs de fiction et documentaire, en présence d’invités, cinéastes, professionnels du cinéma et personnalités originaires des pays arabes ou liés, dans leur parcours ou leurs préoccupations, à ces régions du monde.

Dans un souhait de favoriser la compréhension, la découverte et les échanges sur les réalités du monde arabe et de leurs diasporas en France, le FFFA réaffirme cette année encore sa volonté d’offrir au public une véritable immersion artistique à travers une programmation pluridisciplinaire dans les lieux culturels de la ville de Noisy-le-Sec : musique, théâtre, arts plastiques, littérature… à retrouver en ligne sur le site de la ville de Noisy-le-Sec.

Le Festival se déroulera au Cinéma Le Trianon (Romainville), dans les établissements culturels de Noisy-le-Sec, ainsi que dans les cinémas d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis) et à l’ICI- Institut des Cultures d’Islam (Paris).

Cet événement annuel est porté depuis 2012 par la Ville de Noisy-le-Sec, en partenariat le cinéma Le Trianon et Est-Ensemble, en collaboration avec l’Institut français de Jordanie à Amman et la Royal Film Commission de Jordanie, dans un souci de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la compréhension, la découverte et les échanges.

Le cinéaste Costa-Gavras en est, depuis sa 6ème édition, le parrain d’honneur.

Pensé, depuis sa création, comme un pont entre les rives de la Méditerranée, le Festival s’affirme comme un espace d’engagement culturel et politique, où le cinéma est à la fois outil de mémoire et geste artistique de résistance.