Le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football a débuté cette semaine. Les rencontres aller sont prévues entre le mardi 16 et le dimanche 21 septembre, avant les matchs retour programmés les 21, 26, 27 et 28 septembre.

Coup d’envoi dès mardi

La compétition a démarré mardi avec une première victoire des Seychellois de Foresters FC, qui se sont imposés 1-0 à domicile face aux Équato-Guinéens du FC 15 Agosto.

Les affiches de vendredi

Le programme s’est poursuivi vendredi avec plusieurs confrontations :

Simba (RD Congo) – Djabal FC (Comores)

Wolitta Dicha SC (Éthiopie) – Al-Ittihad Tripoli (Libye)

Maniema Union (RD Congo) – Pamplemousses (Maurice)

Aigle Royal (Cameroun) – FC San Pedro (Côte d’Ivoire)

ASN Nigelec (Niger) – OC Safi (Maroc)

USFA (Burkina Faso) – AS Gbohloe-su (Togo)

Samedi marqué par l’entrée des clubs tunisiens

Le samedi 20 septembre sera particulièrement attendu avec plusieurs chocs :

Al Ahli Madani (Soudan) – Étoile Sportive du Sahel (Tunisie)

Stade Tunisien (Tunisie) – ASC Snim (Mauritanie)

D’autres affiches importantes figurent au programme :

Young Africans FC (Namibie) – Royal Leopards (Eswatini)

Flambeau du Centre (Burundi) – Al-Akhdar Sport Club (Libye)

El Merriekh FC Bentiu (Soudan du Sud) – Azam FC (Tanzanie)

FC 105 (Gabon) – Zesco United (Zambie)

Kabuscorp de Palanca (Angola) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

NEC FC (Ouganda) – Nairobi United FC (Kenya)

Rayon Sport FC (Rwanda) – Singida Black Stars (Tanzanie)

Bhantal FC (Sierra Leone) – Hafia FC (Guinée)

Dimanche pour conclure le tour aller

La manche aller s’achèvera dimanche 21 septembre avec huit rencontres au programme :

Ferroviario de Maputo (Mozambique) – AS Fanalamanga (Madagascar)

Dekadaha FC (Somalie) – Al Zamala Umr. (Soudan)

Mighty Wanderers (Malawi) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

AS Port (Djibouti) – KMKM SC (Zanzibar)

CD 1ero de Agosto (Angola) – AS Otohô (Congo)

Abia Warriors (Nigeria) – Djoliba AC (Mali)

Asante Kotoko (Ghana) – Kwara United (Nigeria)

Black Man Warrior (Liberia) – Coton Sport (Bénin)

Génération Foot (Sénégal) – AF Amadou Diallo (Côte d’Ivoire)

Les clubs vainqueurs des doubles confrontations rejoindront les tours suivants, où les grandes écuries continentales entreront progressivement en lice.