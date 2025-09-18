Face aux récentes publications présentant une vision incomplète et déséquilibrée du secteur textile-habillement en Tunisie, nous souhaitons rappeler quelques vérités essentielles.

🔹 Un rôle socio-économique majeur

Le secteur emploie plus de 200 000 personnes , constituant l’un des premiers pourvoyeurs d’emplois formels du pays.

, constituant l’un des premiers pourvoyeurs d’emplois formels du pays. Il réunit des milliers d’entreprises qui contribuent directement aux caisses de l’État à travers les impôts, les cotisations sociales et les charges salariales.

qui contribuent directement aux caisses de l’État à travers les impôts, les cotisations sociales et les charges salariales. Depuis plusieurs années, les salaires dans le secteur ont connu six augmentations successives annuelles de 6,5 à 7 % , un effort sans équivalent dans d’autres branches industrielles.

, un effort sans équivalent dans d’autres branches industrielles. Le textile représente 16 % des exportations industrielles, soit environ 3 milliards d’euros par an, et apporte des devises vitales pour la balance commerciale nationale.

🔹 Des efforts environnementaux réels et continus

De nombreux industriels ont investi dans des stations de traitement des eaux usées propres à leurs sites et dans des technologies propres (laser, ozone, procédés enzymatiques).

propres à leurs sites et dans des technologies propres (laser, ozone, procédés enzymatiques). Le secteur adhère progressivement aux standards internationaux : OEKO-TEX, GOTS, GRS, ZDHC , garantissant une réduction de l’impact environnemental.

, garantissant une réduction de l’impact environnemental. Des projets de transition énergétique (photovoltaïque, efficacité énergétique) sont en cours dans plusieurs unités de production.

🔹 Des défis structurels à partager

La question de l’assainissement (stations ONAS) relève d’un enjeu national d’infrastructures. Les industriels ne peuvent être tenus seuls responsables des rejets lorsque les réseaux publics sont défaillants.

Le secteur demande depuis longtemps un partenariat public-privé pour moderniser l’assainissement et sécuriser les ressources en eau.

🔹 Notre engagement

Le secteur textile tunisien est pleinement conscient de ses défis environnementaux et sociaux.

Plutôt que de le stigmatiser, il est essentiel de l’accompagner dans sa modernisation écologique et sociale, notamment pour répondre aux nouvelles exigences du marché européen (taxe carbone, passeport numérique, traçabilité).

Nous réaffirmons notre volonté de collaboration avec l’État, la société civile et nos partenaires internationaux afin de construire un textile tunisien compétitif, durable et socialement responsable.