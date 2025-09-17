La pollution atmosphérique dans la zone industrielle de Gabès a été au centre d’une réunion tenue, mercredi, au siège du gouvernorat, sous la présidence du gouverneur Ridha Nasibi et en présence du directeur général de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), Mohamed Nacer Jeljli.

Cette réunion a rassemblé les responsables des principales unités industrielles, au premier rang desquelles, le Groupe chimique tunisien (GCT), ainsi que des experts de l’ANPE, des services régionaux compétents et des représentants sécuritaires.

Les participants ont procédé à un examen des manquements constatés dans la zone industrielle et des émissions polluantes qui en découlent, lesquelles ont eu des répercussions néfastes sur la santé de nombreux citoyens.

À l’issue des discussions, les entreprises industrielles, et en particulier celles identifiées comme fortement polluantes, ont été appelées à élaborer, dans un délai maximal de deux semaines, un plan d’action rapide et concret visant à prévenir la répétition des incidents environnementaux enregistrés ces derniers temps.

Le gouverneur a souligné que ces programmes feront l’objet d’un suivi rigoureux et que les industriels sont tenus d’assumer pleinement leurs responsabilités en matière de protection de l’environnement, dans le strict respect des normes en vigueur.

De son côté, le directeur général de l’ANPE a insisté sur l’obligation faite aux entreprises de présenter des plans de préservation de la qualité de l’air, réaffirmant la disponibilité de l’agence à leur fournir l’accompagnement technique nécessaire.

Il convient de rappeler que, dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs habitants de la délégation de Ghannouch ont été victimes de malaises respiratoires attribués aux émanations provenant des unités du Groupe chimique, ce qui a nécessité leur transfert vers le centre de santé de base de la ville pour recevoir les soins appropriés.