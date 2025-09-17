Le temps de ce mardi 17 septembre sera marqué par des passages nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien. Vent soutenu, mer agitée et températures contrastées figureront parmi les caractéristiques de la journée.

Un vent soutenu selon les régions

Le vent soufflera du nord sur les régions septentrionales et centrales. Il sera orienté à l’est sur le sud. Les rafales seront relativement fortes à localement fortes près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’elles resteront faibles à modérées ailleurs. Cette intensité variable imposera des conditions parfois difficiles, en particulier dans les zones côtières.

Mer agitée du nord au sud

La mer sera très agitée sur le littoral nord. Elle sera moutonneuse à localement très agitée sur le reste des côtes tunisiennes. Les conditions en mer nécessiteront prudence pour les activités de navigation et de pêche.

Températures contrastées

Les températures maximales resteront relativement douces sur les côtes, comprises entre 28 et 32 °C. À l’intérieur du pays, elles atteindront entre 33 et 37 °C. Dans le sud-ouest, elles grimperont localement jusqu’à 39 °C, confirmant une chaleur plus marquée pour cette partie du territoire.