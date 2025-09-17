Publié mardi sur la page officielle de l’Institut national de la statistique (INS), le bulletin mensuel de juillet confirme une tendance démographique marquée : le nombre de mariages a reculé de 10 % en 2024 par rapport à 2023.

Mariages et naissances en recul

Selon les chiffres de l’INS, 70 942 mariages ont été célébrés en 2024, contre 78 115 en 2023, soit plus de 8 000 unions en moins.

La même baisse est constatée pour les naissances : 133 322 en 2024, contre 147 242 un an plus tôt, soit également un recul de 10 %.

Fécondité sous le seuil de renouvellement

Le recensement général de la population et de l’habitat de 2024 indique un taux de fécondité de 1,7 enfant par femme. Ce niveau est inférieur au seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1.

Le taux de croissance démographique annuel est tombé à 0,87 % entre 2014 et 2024, son plus bas niveau depuis l’indépendance.

Avis des experts

Lors d’une table ronde organisée en avril à Tunis par l’Office national de la famille et de la population (ONFP), le démographe et expert international Hafedh Chekir a estimé que, si la fécondité tunisienne reste faible, elle demeure « relativement bonne » comparée aux pays européens. Selon lui, elle pourrait légèrement remonter dans les prochaines années, sans toutefois dépasser 2%.

Chekir relie cette baisse à l’évolution des aspirations des jeunes, davantage orientés vers les projets personnels et les études que vers le mariage.

Facteurs sociaux et culturels

Les participants à la table ronde ont souligné que plusieurs facteurs expliquent cette tendance : la migration, l’augmentation des divorces et le recul de l’âge du mariage.

Le PDG de l’ONFP, Mohamed Douagi, a pour sa part rappelé qu’un taux de fécondité idéal se situerait entre 2 et 2,4 enfants par femme pour préserver une population jeune.