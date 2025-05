Tunisie – Recensement 2024 : La population atteint près de 12 millions d’habitants

Annoncés samedi par l’Institut national de la statistique, les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2024 ont révélé une hausse de 989 415 habitants au cours de la dernière décennie.

Au 06 novembre 2024, la Tunisie compte 11 972 169 habitants, contre 10 982 754 habitants en 2014, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 0,87 % sur la même période, ce qui reflète une évolution démographique notable, selon l’INS

Par ailleurs, la population étrangère en Tunisie représente 0,55 % de la population totale, indique la même source.

Concernant la répartition par sexe, les femmes représentent 50,7 % de la population totale, contre 49,3 % pour les hommes, ce qui reflète une stabilité relative de cet indicateur par rapport aux années précédentes.

D’après l’INS, plusieurs facteurs peuvent expliquer la prédominance féminine, notamment l’écart en espérance de vie entre les hommes et les femmes, supérieur en moyenne à quatre ans ; la baisse du taux fécondité, qui est aujourd’hui inférieur au seuil de renouvellement des générations ; ainsi que la migration internationale, généralement marquée par la prédominance masculine.

Cette prédominance féminine croissante soulève, toutefois, des enjeux majeurs en matière de planification, notamment dans les domaines de la santé, et de la sécurité sociale, qui devrait désormais prendre en considération cette réalité démographique.

Les résultats du recensement de 2024 ont, en outre, révélé qu’un peu plus de la moitié de la population totale (soit 59,1 %) réside dans le district 2 qui regroupe les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul et Zaghouan et dans le district 3 qui englobe les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Kasserine et Siliana.

Le recensement de 2024 met en lumière des dynamiques démographiques complexes et contrastées entre les différents gouvernorats et régions de la Tunisie. Les données démographiques par gouvernorat révèlent d’importantes disparités, principalement expliquées par l’évolution de la fécondité, les flux migratoires internes et internationaux, ainsi que par les transformations de la structure de la population.

District 1 (Bizerte – Béja – Jendouba – Le Kef) : 1 560 843 habitants, soit 13,04 %

District 2 (Tunis – Ariana – Ben Arous – Manouba – Nabeul – Zaghouan) : 3 949 277 habitants, soit 32,99 %

District 3 (Sousse – Monastir – Mahdia – Kairouan – Kasserine – Siliana) : 3 121 821 habitants, soit 26,08 %

District 4 (Sfax – Gafsa – Sidi Bouzid – Tozeur) : 2 046 271 habitants, soit 17,09 %

District 5 (Gabès – Médenine – Tataouine – Kébili) : 1 293 957 habitants, soit 10,81 %.