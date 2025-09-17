La Ligue des Champions débute en fanfare avec une affiche de prestige entre le Bayern Munich et Chelsea. Invaincus depuis le début de la saison, les deux clubs veulent frapper fort dès cette première journée.

Le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre et leader actuel de la Bundesliga, affiche une forme impressionnante : trois victoires en autant de matchs, 14 buts inscrits et une dernière victoire éclatante (5-0) face à Hambourg. L’attaque bavaroise tourne à plein régime, menée par un Harry Kane déjà auteur de 5 buts, épaulé par Michael Olise et Luis Diaz (3 buts chacun).

En face, Chelsea arrive en Bavière avec le palmarès récent de vainqueur de l’Europa League et de la Coupe du monde des clubs. Moins tranchants en Premier League, les Blues restent sur deux nuls et deux victoires. Leur dernier match s’est soldé par un 2-2 contre Brentford, où Cole Palmer a enfin retrouvé le chemin des filets après une longue disette (hors pénalty).

Ce duel promet une rencontre intense entre deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions : le Bayern en 2020 et Chelsea en 2021.