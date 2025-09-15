Le total des recettes touristiques et des revenus du travail cumulés (près de 11,8 milliards de dinars) est en mesure de couvrir, à hauteur de 120%, les services cumulés de la dette extérieure de la Tunisie, et ce, à la date du 10 septembre courant, d’après les statistiques publiées, lundi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les recettes touristiques ont progressé de 8,7%, à 5,7 milliards de dinars, depuis le début de l’année, jusqu’au 10 septembre 2025, en comparaison avec la même période de l’année 2024. De même, les revenus du travail ont augmenté de 8,3%, pour dépasser les 6 milliards de dinars.

S’agissant des services de la dette extérieurs, ils ont régressé légèrement de 4,3%, passant de 10,2 milliards de dinars, à la date du 10 septembre 2024, à 9,8 milliards de dinars, actuellement.

En ce qui concerne les avoirs en devises, ils sont maintenus stables, ces derniers jours. Leur montant est estimé à 25,5 milliards de dinars, le 12 septembre 2025, l’équivalent de 110 jours d’importation.