Tunis, 15 septembre (TAP) – Ce lundi 15 septembre, le temps sera globalement clément avec un ciel parsemé de quelques nuages. C’est en fin de journée que l’ambiance risque de changer un peu, principalement dans les régions ouest du centre et du sud du pays. On prévoit l’apparition de cellules orageuses locales, qui pourraient donner lieu à de faibles précipitations.

Le vent soufflera en douceur, il sera faible à modéré, venant du nord sur les zones septentrionales et centrales, et de l’est sur le sud. Attention, il pourrait se renforcer un peu dans l’après-midi, en particulier à l’extrême sud, avec des rafales pouvant dépasser les 60 km/h, surtout sous les orages. La mer restera peu agitée.

Les températures maximales afficheront entre 30 et 34 °C le long des côtes et sur les hauteurs, et grimperont entre 35 et 39 °C dans le reste du pays.