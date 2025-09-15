En prévision de la conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles MONDIACULT 2025 en Espagne, Tunis abritera à partir, à partir de ce lundi, le premier atelier national sur la mise en œuvre des « Indicateurs Culture 2030 de l’Unesco » se déroulera au théâtre des jeunes créateurs, à la Cité de la Culture, du 15 au 17 septembre 2025.

MONDIACULT réunira des acteurs du monde de la culture, des partenaires et des dirigeants du monde entier à Barcelone, en Espagne, du 29 septembre au 1er octobre 2025, afin de définir et de s’engager en faveur d’un agenda mondial pour la culture.

En 2025, MONDIACULT est hébergé par le Gouvernement espagnol à Barcelone, apportant ensemble, les ministres de la Culture de tous les États membres de l’UNESCO, aux côtés représentants d’organisations intergouvernementales, universitaires, de la société civile, les jeunes ainsi que les professionnels de la culture et les partenaires du secteur privé.

Premier atelier national sur les Indicateurs Culture 2030

L’atelier « Indicateurs Culture 2030 de l’Unesco » est un évènement organisé par le ministère des Affaires Culturelles, la municipalité de Tunis et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) avec le soutien de l’Union européenne (UE).

La mise en œuvre est rendue possible dans cadre du programme intitulé « Promouvoir des politiques et des actions fondées sur des donnés probantes et soutenir l’élaboration de politiques visant à renforcer la contribution des secteurs et industries créatifs au développement durable », financé par l’UE.

Le projet mettra en œuvre la méthodologie des indicateurs Culture 2030 de l’Unesco pour mesurer et suivre les progrès de la contribution de la culture à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de manière transversale à travers les différents Objectifs de Développement Durable (ODD) et les cibles. Il servira donc directement la mise en œuvre et le suivi de l’Agenda 2030 aux niveaux national et local. Cela serait important pour soutenir les efforts de plaidoyer visant à rendre plus visible le rôle de la culture dans le développement durable.

En tant qu’ensemble d’indicateurs thématiques, les Indicateurs Culture 2030 de l’Unesco sont volontaires et complètent les indicateurs des ODD des Nations Unies convenus au niveau mondial.

L’atelier fournira une introduction et une orientation à la mise en œuvre de la méthodologie des Indicateurs Culture 2030 de l’Unesco au niveau national et urbain pour la Tunisie et la ville de Tunis. Les participants à cet atelier, comprennent des représentants d’institutions clés liées à divers ministères, ainsi que des groupes et des individus du monde universitaire et de la société civile, qui sont des sources et des transmetteurs de connaissances culturelles, et qui peuvent contribuer à la construction des 22 indicateurs des « Indicateurs Culture 2030 de l’Unesco.

Au programme, des sessions d’environ six heures pour les premiers deux jours et d’environ trois heures pour le dernier jour. Les participants seront initiés à la méthodologie des « Indicateurs Culture 2030 » et recevront des conseils sur la collecte de données ainsi que sur la mise en œuvre au niveau national et local. Ils seront invités à prendre part à un exercice de sélection et de cartographie des données, un examen préliminaire des politiques sera entrepris, et un plan de travail sera élaboré et validé par les participants pour la mise en œuvre du projet.

MONDIACULT : le plus grand rassemblement pour la culture au monde

L’Unesco a annoncé que l’édition 2025 de MONDIACULT abordera les tendances, les défis et les opportunités dans le secteur culturel, ainsi que les progrès réalisés depuis la dernière édition en 2022, qui a reconnu la culture comme un « bien public mondial ».

Afin de soutenir ces efforts, l’UNESCO publiera le premier Rapport mondial sur les politiques culturelles, qui évaluera l’impact de la culture dans toutes les dimensions du développement, a annoncé l’Unesco dans sa newsletter.

Prévu au Centre de Conventions international de Barcelone (CCIB), l’événement sera diffusé en direct sur le site de l’UNESCO.

Des représentants des 194 États membres de l’Unesco seront réunis pour élaborer une feuille de route mondiale pour les politiques culturelles. L’événement sera inauguré par Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, et Pedro Sanchez, Président du gouvernement d’Espagne. Plus de 100 ministres de la Culture et 1 200 participants, dont des professionnels de la culture, des ONG et des organisations internationales, prendront part aux débats.

Au cours des vingt dernières années, l’UNESCO a soutenu plus de 150 pays à concevoir ou à améliorer leurs politiques culturelles. MONDIACULT 2025 renforcera cet engagement à soutenir les pays dans l’élaboration de leurs politiques publiques et leur soutien aux secteurs créatifs.

La conférence sera également l’occasion de mettre en avant les récentes réalisations de l’UNESCO visant à faire de la culture un levier central pour le développement, ainsi qu’un outil de réponse aux crises et de reprise économique.

Plusieurs autres questions importants seront abordées, telles que le renforcement du rôle et de la contribution des peuples autochtones dans l’élaboration des politiques culturelles, le soutien à la transformation numérique du secteur, en particulier face au développement rapide de l’IA, et la lutte internationale contre le trafic illicite des biens culturels, avec le lancement du Musée virtuel de l’UNESCO des objets culturels volés.

À l’issue de la conférence, les ministres de la Culture adopteront un document final, fruit d’un large processus de consultation, définissant les principales priorités politiques mondiales pour les années à venir.

MONDIACULT est la Conférence Mondiale de l’UNESCO sur les Politiques Culturelles et Développement Durable. Organisé une fois tous les quatre ans, c’est le plus grand événement mondial plateforme de dialogue et de coopération sur les politiques culturelles.

S’appuyant sur la Déclaration MONDIACULT 2022 adoptée à Mexico, l’édition 2025 passe en revue les progrès et façonne des réponses collectives aux défis émergents et des opportunités pour le secteur culturel et créatif. La Conférence se concentre sur les six domaines prioritaires interdépendants de MONDIACULT. De plus, MONDIACULT 2025 aborde deux domaines d’intervention transversaux de plus en plus pertinents à l’échelle mondiale: culture et intelligence artificielle, et culture et paix.

À travers des dialogues ministériels et une grande diversité d’événements parallèles, MONDIACULT 2025 réaffirme la culture en tant que bien public mondial et fondement d’une culture fondée sur les droits, développement inclusif et durable – jeter les bases de son plein épanouissement intégration dans le programme mondial pour l’après-2030.