Le Club Africain a officialisé la signature d’un partenariat avec la banque islamique tunisienne Wifak Bank. Cet accord marque une étape importante pour le club de Bab Jedid, qui cherche à renforcer sa stabilité financière et à diversifier ses sources de revenus dans un contexte sportif et économique de plus en plus exigeant.

Pour le Club Africain, engagé dans les différentes compétitions nationales et continentales, ce partenariat reflète une volonté d’ancrer la relation avec des acteurs solides du secteur bancaire. Wifak Bank, spécialisée dans la finance islamique, s’impose depuis plusieurs années comme un établissement en croissance, porté par une stratégie d’expansion et de proximité avec ses clients.

Le Club Africain espère que ce partenariat avec Wifak Bank contribuera à soutenir ses ambitions sportives, notamment en championnat et en compétitions africaines.