Le taux d’indépendance énergétique (ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire), a baissé à 37% à fin juillet 2025, contre 43% à fin juillet 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié, vendredi, par l’Observatoire national de l’Energie.

Sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 28% à fin juillet 2025, contre 32% durant la même période de 2024.

S’agissant des ressources d’énergie primaire, elles ont atteint 2,1 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) à fin juillet 2025, soit un repli de 7% par rapport à 2024. Cette diminution est attribuée, principalement, au recul de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel, qui représentent ensemble 68% des ressources primaires.

Pour ce qui est de la part de l’électricité renouvelable (production STEG et privée et autoproduction), elle reste « timide » et ne représente que 3% des ressources primaires. Quant à la redevance issue du transit du gaz algérien, elle a enregistré une régression de 13% sur un an.

Evoquant la demande d’énergie primaire, l’observatoire a fait savoir que celle-ci a enregistré entre fin juillet 2025 et fin juillet 2024 une hausse de 6%. La demande sur le gaz naturel a augmenté de 10% et celle des produits pétroliers a enregistré une légère progression de 1%.

La structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement, en effet, la part de la demande des produits pétroliers est passé de 50% à fin juillet 2024 à 48% durant la même période de 2025.

La part du gaz naturel a augmenté, par contre, de 49 % à fin juillet 2024 à 51% à fin juillet 2025

En comptabilisant la redevance, le bilan d’énergie primaire fait apparaître à fin juillet 2025, un déficit de 3.5 Mtep enregistrant ainsi, une hausse de 16% par rapport à fin juillet 2024.