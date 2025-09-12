Le déficit de la balance commerciale énergétique en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée, a enregistré, à fin juillet 2025, une baisse de 5%, pour se situer à 6414 MD contre 6723 MD, à fin juillet 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié, vendredi, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de 39% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 13%.

Les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs; à savoir les quantités échangées, le taux de change du dollar par rapport au dinar et les cours du Brent, qualité de référence sur laquelle sont indexés les prix du brut importé et exporté ainsi que les produits pétroliers.

En effet, au cours du mois de juillet 2025, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 14$/bbl par rapport au mois de juillet 2024.

Au cours de la même période, le Dinar tunisien a enregistré une baisse de 7% par rapport au dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.