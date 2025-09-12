Notation : Fitch Ratings relève la note de défaut émetteur de la Tunisie à « B- » 12 septembre 2025 Par : WMC avec TAP L’agence de notation américaine « Fitch Ratings » a relevé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises et en monnaie locale de la Tunisie à « B- », contre « CCC+ » auparavant. En Continu Notation : Fitch Ratings relève la note de défaut émetteur de la Tunisie à « B- » walid - 12 septembre 2025 Commerce Extérieur : Le déficit commercial s’établit à -14640 MD à fin août 2025 walid - 12 septembre 2025 Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la semaine dans le vert walid - 12 septembre 2025 Tunisie–France : 54,5 millions d’euros pour l’eau, l’emploi et l’inclusion sociale walid - 12 septembre 2025 Tennis de table-Championnats arabes : La Tunisie avec six pongistes hechmi - 12 septembre 2025 A la une Ramzi Houidi, fondateur d’Inveep : “Nous voulons libérer les entrepreneurs de la paperasse” 12 septembre 2025 Formation paramédicale : Une niche à forte employabilité en Tunisie et à l’étranger 11 septembre 2025 Génies en herbe : les jeunes talents tunisiens brillent à Amman 9 septembre 2025