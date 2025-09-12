“Poursuivant sur sa lancée positive, le marché boursier a inscrit, sur la semaine du 8 au 12 septembre 2025, une avancée de 0,8 %, dépassant, ainsi, le plafond des 12000 points. Depuis le début de l’année en cours, l’indice vedette affiche une performance honorable de +22 %”, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

La semaine écoulée a été marquée par une relative baisse du rythme des échanges, en raison notamment de l’absence de transactions de bloc. Une enveloppe de 29,7 MD a été transigée sur la semaine, soit une moyenne quotidienne de près de 6 MD.

Analyse des valeurs

STB a été la valeur phare de la semaine. L’action de la banque publique s’est envolée de 12,6 % à 3,400 D, en animant le marché avec des échanges de 1,6 MD.

Beau parcours pour le titre CITY CARS. L’action du concessionnaire automobile a affiché une reprise de 11,2 % à 20,900 D notant que la valeur a mobilisé de maigres échanges de 235 mille dinars sur la semaine.

Le titre AETECH s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Sans faire l’objet de transactions, l’action a dévissé de –14,3 % à 0,240 D.

SOTIPAPIER n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la semaine boursière. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner s’est délestée de –7,9 % à 3,040 D, dans un volume relativement réduit de 159 mille dinars.

UNIMED a chapeauté le palmarès des échanges sur la semaine. L’action a légèrement reculé de –2,5 % à 8,480 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,8 MD.