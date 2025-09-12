Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a plaidé en faveur de l’instauration de nouveaux mécanismes de coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée.

S’exprimant, mercredi, 10 septembre courant, à l’ouverture du Forum de dialogue de l’Initiative de Défense 5+5, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de renforcer davantage les relations entre les pays membres de l’initiative dans les différents domaines, dans le cadre de relations institutionnelles solides garantissant la sécurité, la paix et la stabilité en Méditerranée occidentale.

Dans une allocution vidéo prononcée à cette occasion, le ministre a estimé que la mise en pied de nouveaux mécanismes de coopération ne manquera pas de renforcer davantage la confiance entre les pays des deux rives de la Méditerranée, de favoriser la réflexion collective autour des questions de sécurité dans le cadre d’un dialogue solidaire et responsable.

Cité dans un communiqué, Shili a affirmé que cette initiative s’est imposée, depuis deux décennies, comme étant un modèle exemplaire de coopération pour relever les défis sécuritaires communs et renforcer les capacités de défense des pays membres grâce à l’échange d’expertise, au développement de mécanismes de surveillance maritime et aérienne et au renforcement des capacités dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de la cybersécurité et de la gestion de crise.

Il a expliqué que l’organisation de ce forum proposé par la Tunisie lors de la 20e réunion des ministres de la Défense de l’Initiative, tenue à Madrid, la capitale espagnole, en décembre 2024, a permis de débattre des perspectives de l’initiative pour la période à venir.

Il a également l’occasion de passer au crible les réalisations accomplies depuis la création de l’initiative en 2004 dans tous les domaines de coopération, de dresser un état des lieux et d’identifier les défis posés.

Ce forum, a-t-il encore ajouté, devra permettre de formuler des propositions et des visions en vue d’élaborer de nouveaux cadres de coopération adaptés aux défis sécuritaires auxquels la région de la Méditerranée occidentale devra faire face dans le futur.