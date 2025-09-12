TUNIS, 11 sept 2025 (TAP) – Une délégation tunisienne de six pongistes s’élancera aux Championnats arabes de tennis de table, prévus du 11 au 18 septembre courant au Maroc, a indiqué le Conseiller technique de la Fédération tunisienne de la discipline (FTTT) Ghazi Ben Hassan, dans une déclaration faite jeudi à l’agence TAP.

Cette compétition, qui regroupe toutes les catégories d’âge (simples, doubles et par équipes), verra la Tunisie défendre ses couleurs avec une équipe jeune et prometteuse.

Le contingent tunisien est composé de Elaa Saidi et Mariem Brahimi chee filles (moins de 15 ans), et d’un quatuor chez les garçons : Wassim Essid (17 ans), Youssef Ben Miled, Moumen Sghaier (13 ans) et Ahmed Jebali (11 ans).

Selon Ben Hassan, les six pongistes tunisiens en lice participeront aux épreuves de simple de leur catégorie d’âge respective.

La Tunisie alignera également, une équipe filles (moins de 15 ans) et une équipe garçons (moins de 13 ans), les règlements autorisant, note-t-on, deux participants par équipe.

Les jeunes tunisiens s’engageront aussi dans les épreuves de double filles (U15) et du double garçons (U13), outre une participation en double mixte (U19) avec le duo Wassim Essid-Elaa Saidi.

Le conseiller technique de la FTTT a, par ailleurs, annoncé une activité internationale riche pour la Tunisie, en accueillant deux événements majeurs en octobre, à savoir; le tournoi International des Jeunes du 8 au 11 et les championnats d’Afrique des Nations Seniors du 12 au 19.

Le coach Ghazi Belkahia conduira l’équipe de Tunisie lors de la campagne arabe.