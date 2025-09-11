La marque automobile MG Tunisie a marqué sa forte présence à la deuxième édition du salon BIGTECH AFRICA, le salon africain de la technologie, de l’intelligence artificielle et des startups. Elle y a présenté ses dernières innovations en matière de véhicules électriques dans un stand remarquable.

Le stand a notamment exposé la MG Cyberster, la première voiture roadster 100 % électrique au monde et en Tunisie.

Mr Marwen BEN KAHLA, Directeur Marketing chez MG Tunisie, a souligné que la participation au salon africain de la technologie, de l’IA et des startups visait à rapprocher les produits de la marque des Tunisiens.

Il a considéré que la présentation de la voiture Cyberster était la meilleure preuve du développement technologique atteint par la marque MG, tant au niveau local que mondial. Il a également précisé que ce “nouveau joyau” a été lancé à l’échelle mondiale en 2024 et commercialisé en Tunisie début 2025.

Ben Kahla a expliqué que la voiture avait suscité un grand intérêt de la part des visiteurs, qui ont été impressionnés par ses caractéristiques avancées. La Cyberster symbolise les progrès de la marque dans le domaine des véhicules électriques. Il a ajouté que la voiture correspondait parfaitement à l’esprit du salon et qu’elle était disponible sur le marché tunisien à des prix allant de 180 000 à 220 000 dinars.