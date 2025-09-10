Carlos Alcaraz a remporté dimanche 7 septembre l’US Open 2025 en battant Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1, 6-4). À seulement 22 ans, le prodige espagnol inscrit une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès. Mais derrière l’exploit sportif et les 5 millions de dollars de dotation — un record pour un Grand Chelem — se cache une réalité beaucoup plus terre à terre : la fiscalité.

Une prime historique amputée par les taxes américaines

Aux États-Unis, les revenus des sportifs sont soumis à la fiscalité fédérale et locale. Alcaraz, qui atteint la tranche la plus élevée de 37 %, doit verser 1,85 million de dollars au fisc américain. À cela s’ajoute l’impôt de l’État de New York, soit près de 378 000 dollars supplémentaires. Résultat : sur 5 millions, le gain net tombe à 2,77 millions de dollars avant frais professionnels.

Des charges inévitables

Comme tout joueur de haut niveau, Alcaraz doit aussi rémunérer son staff, financer ses déplacements et assurer son train de vie. Si la convention de double imposition entre les États-Unis et l’Espagne limite les prélèvements doublons, l’addition reste lourde. La fiscalité s’impose ainsi comme l’un des grands arbitres invisibles du sport professionnel.

Une saison exceptionnelle

Au-delà de cette finale, l’année 2025 confirme l’ascension fulgurante du joueur de Murcie. Vainqueur de Roland-Garros en juin, Alcaraz cumule déjà plus de 13 millions de dollars de gains bruts cette saison. Depuis ses débuts, ses revenus dépassent les 40 millions de dollars. Avec dix victoires sur quinze affrontements contre Sinner cette année, il s’installe comme le patron de la nouvelle génération.

Vers les records des légendes ?

Si la fiscalité érode ses revenus, Alcaraz n’en reste pas moins sur une trajectoire financière impressionnante. Novak Djokovic culmine à environ 140 millions de dollars de gains en carrière : un horizon qui paraît atteignable pour l’Espagnol, déjà comparé aux plus grands. Euphorique, il confiait après sa victoire : « C’était le meilleur tournoi de ma vie. Je suis fier de ma constance et de mon niveau de jeu ».