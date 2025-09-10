Ce mercredi, la Tunisie a rendez-vous avec la météo pour une journée tout en contrastes. Si vous êtes dans le nord ou au centre, attendez-vous à un ciel très changeant, qui pourrait virer à l’orage. En effet, des averses parfois intenses, voire de la grêle, sont attendues dans l’après-midi, notamment sur la région du Sahel. Il faudra donc prévoir de quoi s’abriter pour la fin de journée.

Un vent à surveiller

Un vent de caractère va souffler sur l’ensemble du pays. Selon les régions, il viendra du nord ou du sud, et ses rafales pourraient atteindre les 80 km/h au plus fort des orages. Pour les habitants du sud, attention : ce vent risque de soulever du sable, créant des tempêtes de sable localisées. Si vous prévoyez une sortie en mer, la prudence est de mise, car la mer s’annonce très agitée à houleuse.

Des températures montagnes russes

Sur le front des températures, la Tunisie se divise en deux. Le nord et les hauteurs restent dans la douceur, avec un thermomètre oscillant entre 28 et 33 degrés, descendant même à 23 degrés sur l’extrême nord. Par contre, si vous êtes dans le sud, préparez-vous à de fortes chaleurs, car les températures atteindront les 34 à 39 degrés. Et en cas de sirocco, le mercure pourrait même grimper jusqu’à 41 degrés, rendant l’air presque irrespirable. Une vraie journée en dents de scie !