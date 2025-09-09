À la veille de l’ouverture du salon IAA Mobility de Munich, le constructeur allemand Volkswagen a présenté lundi quatre nouveaux modèles électriques de ses marques Volkswagen, Skoda et Cupra, attendus sur le marché en 2026.

Objectif : concurrencer les marques chinoises

Parmi ces nouveautés figurent l’ID-Polo, l’ID-Cross et l’ID-Every1, proposés à partir de 25.000 euros. Ces modèles doivent permettre au groupe, premier constructeur européen, de mieux faire face à la concurrence croissante des véhicules chinois en Europe et en Allemagne.

Une stratégie affirmée

Le directeur général Oliver Blume a souligné que Volkswagen suivait « un cap clair sur l’électromobilité », avec l’objectif d’atteindre 20% de part de marché en Europe dans le segment des petits véhicules électriques. « Nous avons un objectif clair : occuper une position de leader dans le segment d’entrée de gamme en Europe », a-t-il déclaré.

Performances actuelles

Au premier semestre 2025, les véhicules électriques représentaient 11% des ventes du groupe, qui revendique 28% de part de marché sur le marché européen de l’électrique.

Un contexte concurrentiel tendu

Selon une étude relayée par les médias allemands, 42% des consommateurs se disent prêts à envisager l’achat d’un véhicule chinois, contre 36% il y a deux ans. En août, les ventes de véhicules électriques ont progressé de 45,7% en Allemagne, avec 39.367 immatriculations, soit 19% du marché.