Les chefs d’entreprises du secteur privé s’attendent à une hausse remarquable du rythme des investissements, durant le deuxième semestre 2025 par rapport au premier semestre de l’année en cours, selon une enquête d’opinion sur l’investissement dans les industries manufacturières publiée, lundi, 8 septembre 2025, par l’INS.

L’enquête réalisée en mai 2025, auprès d’un échantillon composé de 1030 entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières, montre que le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement dans leurs structures a augmenté à 8%, pour le 1er semestre de l’année en cours, contre 18% durant le deuxième semestre de l’année 2025.

Durant le 2éme semestre 2025, les chefs d’entreprises sondés, prévoient une hausse attendue de l’évolution de l’investissement dans les secteurs des industries chimiques (de 7% à 28%), des industries agroalimentaires (de 8 à 24%) et des industries mécaniques et électriques (de 6% à 23%).

En revanche, les chefs d’entreprises ont estimé une baisse attendue de l’investissement, au cours du deuxième semestre de 2025, dans les secteurs des industries divers (de 30% à 9%) et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (de 0% à -2%).

Pour le secteur des industries du textile, de l’habillement et du cuir, les chefs d’entreprises s’attendent à une stabilité des investissements.