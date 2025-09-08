La ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, a assisté lundi 08 septembre 2025, dans la zone industrielle de Bordj Cedria (gouvernorat de Ben Arous), à l’ouverture de la première unité industrielle, représentant le groupe industriel chinois « Jetty Technology », spécialisée dans la fabrication de câbles automobiles et de technologies connexes.

La Tunisie représente une base industrielle, la plus distinguée et compétitive de l’Afrique et de la Méditerranée, compte tenu des compétences qu’elle recèle et surtout la capacité de la main-d’œuvre spécialisée dans le secteur de la fabrication de composants automobiles, permettant ainsi, d’attirer les investisseurs dans ce domaine, a soutenu Fatma Thabet Chiboub.

La ministre a mis en relief, par la même occasion, l’importance de ce secteur dans le tissu industriel en raison des développements technologiques qui accompagnent cette industrie.

Cette entreprise leader à l’échelle internationale, illustre la coopération entre la Tunisie et la Chine et représente également un modèle d’innovation, de créativité technologique et de transfert de connaissances et d’expertise, a encore dit la ministre. C’est l’une des entreprises les plus prometteuses dans le domaine de l’investissement industriel, ainsi qu’en matière d’exploitation des technologies modernes pour préserver l’environnement et réduire les émissions de gaz polluants, et développer les moyens de sécurité et de protection pour les véhicules de manière à réduire les accidents et leur coût, a noté la ministre.

Pour sa part, le directeur exécutif de Jetty Technology, Shaw Wang, a souligné que l’installation de cette unité industrielle en Tunisie s’inscrit dans le cadre du renforcement des aspects de la coopération entre la Tunisie et la Chine, notamment dans les domaines liés aux industries technologiques modernes.

Selon la même source, cette unité permettra l’exportation de ce produit, actuellement estimée à plus de 15000 câbles de voiture par mois, vers le marché européen et au profit des concessionnaires représentant les géants de l’industrie automobile tels que Mercedes, BMW, Volvo, Volkswagen, Cherry et d’autres marques internationalement connues.

Dans ses plans futurs d’investissements, l’entreprise compte ouvrir plus d’une succursale en Tunisie et aspire également conquérir le marché maghrébin dans les années à venir.

Selon les estimations, cette unité permettra la création d’environ 1 000 emplois d’ici la fin de 2026. Elle permettra également la mobilisation des compétences et de l’expertise tunisiennes ainsi que leur intégration dans ce secteur prometteur.