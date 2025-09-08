Les Aigles de Carthage ont validé leur qualification directe pour la Coupe du Monde 2026 grâce à une victoire précieuse face à la Guinée équatoriale (1-0), lors de la 8ᵉ journée des éliminatoires africaines du groupe H.

Un scénario à suspense

Sous une pluie battante et une forte humidité à Malabo, la Tunisie a dû attendre les ultimes secondes du temps additionnel pour faire la différence. Mohamed Ali Ben Romdhane, entré en cours de match, a inscrit le but libérateur à la 95ᵉ minute, après une percée de Firas Chaouat, lui aussi joker du sélectionneur Sami Trabelsi.

Une bataille acharnée

La rencontre, disputée face à une Guinée équatoriale déjà éliminée mais accrocheuse, a longtemps été indécise. En première période, les Tunisiens se sont créés peu d’occasions franches, malgré un coup franc de Hannibal Mejbri mal exploité par Dylan Bronn. En seconde mi-temps, le coach a tenté de dynamiser l’attaque avec l’entrée de Naïm Sliti et Ismaïl Gharbi.

Si l’efficacité offensive a tardé à se concrétiser, la solidité défensive a été déterminante. Le gardien Aymen Dahmen a multiplié les arrêts décisifs, notamment face à Emilio Nsue (80ᵉ), avant d’être sauvé par sa transversale quelques minutes plus tard.

Une campagne exemplaire

Avec ce succès, la Tunisie conserve son invincibilité dans le groupe H et porte son total à 22 points, loin devant la Namibie (12 points). Le Liberia et la Guinée équatoriale suivent avec 10 points chacun, puis le Malawi (7 points). Sao Tomé-et-Principe reste dernier, sans aucun point.

La dernière rencontre de cette phase qualificative, prévue le 6 octobre face à Sao Tomé-et-Principe, n’aura plus d’enjeu pour les Aigles de Carthage, déjà assurés de participer à leur 7ᵉ Coupe du Monde.

La composition tunisienne

Sami Trabelsi avait aligné : Aymen Dahmen — Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Mortadha Ben Ouannes — Ferjani Sassi (remplacé par Ben Romdhane, 73ᵉ), Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri (Sliti, 58ᵉ) — Elias Achouri (Tounakto, 89ᵉ), Elias Saad (Gharbi, 58ᵉ), Hazem Mastouri (Chaouat, 73ᵉ).