Un programme d’entretien des routes numérotées et rurales est actuellement en cours, dans le gouvernorat de Siliana.

Dans ce cadre, le directeur régional de l’équipement, Mehdi Ouni, a indiqué que 60 km de pistes rurales ont été réhabilités, notamment, à El Hbebsa-Oued El Kouki, Skerna et El abebsa-Oued Yahia à Errouhia,, El Hamada à Makther et Ouled Bouzaiène-Ouled Saied-Ouled Slema à Siliana-Nord.

Il a ajouté à l’Agence TAP que d’autres circuits agricoles ont été aménagés dont El Krifet à Siliana-Nord, Rjebia et Esfina à Siliana-Sud, Souadia à Makther, Mellita Lakhouet à Gaafour, Ouled Cheik à Errouhia, Sidi Amor à Bouarada et Dkhila à Bargou.

Le réaménagement des routes rurales à El Mdania, Kesra et Baboucha à Errouhia et Dir Ouled Yahia à Bargou sera entamé, dans les prochains jours.

Outre l’asphaltage de la route régionale N60, un appel d’offre a été lancé pour réhabiliter la route régionale N77 entre Makther et Errouhia (52 km) moyennant une enveloppe de 100 millions de dinars.

Par ailleurs, un montant de 2,3 millions de dinars a été consacré pour l’aménagement des routes endommagées par les inondations, en octobre 2024, d’après la même source.